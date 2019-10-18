قنونو: قواتنا تنجح للمرة الثالثة في إسقاط طائرة مُسيَّرة

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، إن قواتهم نجحت في إسقاط طائرة من نوع “وينق لونق” بدون طيار كانت تقصف أهدافاً مدنية في مدينة مصراتة ليل الخميس/الجمعة.

وأوضح قنونو أن الطائرة التي أُسقِطت كانت مجهزة بثمانية صواريخ موجهة وأُسقِطت قبل أن تلوذ بالفرار إلى قواعدها التي انطلقت منها.

وأضاف يقول: