قنونو: قواتنا تنجح للمرة الثالثة في إسقاط طائرة مُسيَّرة

قال المتحدث الرسمي باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، إن قواتهم نجحت في إسقاط طائرة من نوع “وينق لونق” بدون طيار كانت تقصف أهدافاً مدنية في مدينة مصراتة ليل الخميس/الجمعة.
وأوضح قنونو أن الطائرة التي أُسقِطت كانت مجهزة بثمانية صواريخ موجهة وأُسقِطت قبل أن تلوذ بالفرار إلى قواعدها التي انطلقت منها.
وأضاف يقول:
الطائرة التي أسقطتها قواتنا دعمت بها دولة الإمارات مجرم الحرب المتمرد حفتر.
هذه المرة الثالثة التي تنجح فيها قواتنا في إسقاط طائرة مُسيَّرة بعد أن أسقطت دفاعاتنا الجوية في الثالث من أغسطس طائرة مُسيَّرة بالقرب من أبوقرين وفي الثامن عشر من أغسطس طائرة إماراتية مُسيَّرة ثانية في محيط مطار مصراتة.
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