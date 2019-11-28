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قنونو: قواتنا تُعزّز تمركزاتها في عدة محاور بطريق المطار

عين ليبيا | آخر تحديث: 28 نوفمبر 2019 - 21:31
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تمكنت قوات بركان الغضب من القبض على 5 عناصر من قوات حفتر. [إدارة التواصل والإعلام]
قال الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، إن قوات بركان الغضب استهدفت بالمدفعية الثقيلة وبدقة تمركزات لقوات حفتر بمحور الخلاطات، وسيطرت على مواقع جديدة بعد تأمينها.

وأشار قنونو في إيجاز عسكري، الخميس، إلى أن قواتهم استهدفت في محور اليرموك 3 آليات مسلحة تابعة لقوات حفتر.

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كما تمكنت قوات بركان الغضب من القبض على 5 عناصر من قوات حفتر، بينهم مرتزق سوداني الجنسية.

وأضاف قنونو يقول:

عزّزت قواتنا البطلة مواقعها في محيط النقلية والأحياء البرية، وحصّنت تمركزاتها بعد أن قامت بعمليات تمشيط واسعة للمنطقة.

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