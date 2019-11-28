قنونو: قواتنا تُعزّز تمركزاتها في عدة محاور بطريق المطار

قال الناطق باسم القوات التابعة لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، إن قوات بركان الغضب استهدفت بالمدفعية الثقيلة وبدقة تمركزات لقوات حفتر بمحور الخلاطات، وسيطرت على مواقع جديدة بعد تأمينها.

وأشار قنونو في إيجاز عسكري، الخميس، إلى أن قواتهم استهدفت في محور اليرموك 3 آليات مسلحة تابعة لقوات حفتر.