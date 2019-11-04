قنونو: قواتنا شنّت هُجوماً على تمركزات قوات حفتر وألحقت بهم خسائر فادحة

قال الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، إن قوات بركان الغضب شنّت هجوماً على تمركزات قوات حفتر في محور النهر وألحقت بهم خسائر فادحة.

وأفاد قنونو في إيجاز عسكري، الاثنين، بتمكن قواتهم خلال تقدمها من استعادة سيطرتها على معسكر اليرموك، كما بسطت سيطرتها على أربع شوارع النهر وعمارة العظم بمحور خلة الفرجان.