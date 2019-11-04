قنونو: قواتنا شنّت هُجوماً على تمركزات قوات حفتر وألحقت بهم خسائر فادحة

قال الناطق باسم الجيش التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، إن قوات بركان الغضب شنّت هجوماً على تمركزات قوات حفتر في محور النهر وألحقت بهم خسائر فادحة.
وأفاد قنونو في إيجاز عسكري، الاثنين، بتمكن قواتهم خلال تقدمها من استعادة سيطرتها على معسكر اليرموك، كما بسطت سيطرتها على أربع شوارع النهر وعمارة العظم بمحور خلة الفرجان.
كما ألقت قوات بركان الغضب القبض على 3 عناصر من قوات حفتر، وسيطرت على آلية مسلحة.
واستهدفت المدفعية الثقيلة لقوة مكافحة الإرهاب، وبشكل دقيق آليات و تمركزات لميليشيات حفتر في وادي الربيع.
وأضاف قنونو يقول:
استمراراً لسلسلة اعتداءاتها على المدنيين والبنى التحتية والمستشفيات، وفي محاولة غادرة منها لتعويض خسائرها على أيدي قواتنا البطلة في ميادين القتال قامت الميليشيات الغادرة بإطلاق قذائف غراد عشوائية إضافة إلى القصف الجوي للطيران الحربي أصيب خلاله ثلاثة مدنيين من بينهم طفل، وسيارات لمواطنين في محيط مصحة بمنطقة صلاح الدين ومحيط مدرسة بمنطقة الهضبة البدري ومخزناً للأدوية بمنطقة عين زارة.
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