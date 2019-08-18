قنونو: مُضاداتنا الأرضية أسقطت طائرة إماراتية مُسيَّرة هاجمت مطار مصراتة الدولي

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق العقيد طيار محمد قنونو، إسقاط المضادات الأرضية في الساعات الأولى من صباح الأحد، طائرة إماراتية مُسيَّرة، هاجمت مطار مصراتة وحاولت استهداف الطائرات والبنية التحتية.

وقال قنونو في بيان الأحد، حول سير المعارك:

إن ضربات سلاحكم الجوي الموجعة للمتمردين والانقلابين جعلهم يكثفون ضرباتهم على مطارات معيتيقة وزوارة ومصراتة بشكل عشوائي يائس. وإذ نؤكد أن القصف بالطائرات المسيرة الاماراتية من قبل مجرم الحرب حفتر لم ينتج عنها أي اصابات لبنية سلاح الجو الليبي، فإننا نتوعد بالرد الحاسم خلال أجل قريب جدا.

وتابع:

العدو يحاول استعادة المعنويات المنهارة لأتباعه، بعد هزائمه في الجنوب يوم أمس، والانتفاضة عليه في معقله ببنغازي العظيمة. لقد رصدنا في الآونة الأخيرة ودرسنا كل تحركات طيران العدو، وأفشلنا كل محاولاته لضرب خطوطنا، ومحاولاته لفك الحصار عن طرق إمداده المقطوعة.

وأشار البيان إلى أن العدو استهدف المطارات المدنية في محاولة منه لإظهارها كقواعد لانطلاق الطيران الحربي، والذي عجز عن فك شفرته ومعرفة قواعد إقلاعه، بعد أن أذاقه الأمرّين على كافة المحاور، ووصل إلى قواعده الخلفية وأصابه في مقتل كما يعلم الجميع، بحسب البيان.

ونوه بأن عودة طيران حفتر لاستهداف المواقع المدنية، كشف لهم نقاط ضعف العدو، وقربت لهم ساعة النصر، للقضاء على الخارجين عن الشرعية بقيادة مجرم الحرب حفتر ومن دعمه أو سار في فلكه، وفقًا للبيان.

واختتم الناطق الرسمي باسم الجيس الليبي بيانه بالقول: