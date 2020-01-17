قوات الاحتلال تعتدي بوحشية على المصلين بالمسجد الأقصى المُبارك

توافد الآلاف لصلاة الفجر اليوم وازدحمت كافة الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى. [أرشيف/رويترز]

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، باعتداء شرطة الاحتلال الإسرائيلي الخاصة، على المصلين في المسجد الأقصى المبارك، عقب اقتحامها باحاته بعد صلاة فجر اليوم الجمعة، وأرغمت آلاف المصلين على مغادرة المسجد.

وقال شهود عيان لـ”وفا”، إن شرطة الاحتلال اعتدت على عشرات المصلين عقب تنظيم نشطاء مقدسيون مسيرة في باحات الاقصى بعد انتهاء الصلاة، حيث هاجمت النساء والشبان والشيوخ بالضرب، وسط ترديدهم الهتافات الداعية لنصرة الأقصى.

وأضاف الشهود، أن عشرات المصلين أصيبوا برضوض وكدمات خلال اعتداء قوات الاحتلال عليهم، وملاحقتهم لمنعهم من التواجد بالساحات.

كما قام أفراد شرطة الاحتلال بإطلاق الأعيرة المطاطية، ووفقا لمصادر محلية، فإن المسعفين تعاملوا مع 5 إصابات.

كما أغلقت شرطة الاحتلال باب الأسباط لمنع المصلين من الوصول إلى المسجد، فيما أعاقت دخول المصلين من باب حطة.

هذا وتوافد الآلاف لصلاة الفجر اليوم، وازدحمت كافة الطرقات المؤدية للمسجد الأقصى في البلدة القديمة بالقدس، وذلك تلبية لدعوات من أبناء وفعاليات القدس لإحياء فجر الجمعة.

ووفقا للقناة 12 العبرية، فإن شرطة الاحتلال تفاجأت من العدد غير المسبوق الذي وصل المسجد الأقصى لأداء صلاة فجر اليوم.