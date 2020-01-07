قوات الاحتلال تعتقل 5 فلسطينيين من المسجد الأقصى المُبارك

قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الفلسطينيين بالضرب قبل اعتقال الفلسطينيين الخمسة. [الأناضول]

اعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، الثلاثاء، 5 فلسطينيين في محيط مصلى باب الرحمة، شرقي المسجد الأقصى المبارك.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، في تصريح مقتضب، إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 4 شبان وفتاة.

وقال شهود عيان لوكالة “الأناضول” للانباء، إن قوات الشرطة الإسرائيلية، اعتدت على عدد من الفلسطينيين بالضرب، قبل اعتقال الفلسطينيين الخمسة.

وكانت الشرطة الإسرائيلية، قد صعّدت من ملاحقتها للمصلين والحراس في مصلى باب الرحمة، منذ إعادة دائرة الأوقاف الإسلامية، افتتاحه، في شهر فبراير من العام الماضي، بعد إغلاق إسرائيلي استمر 16 عاما.

هذا ولم يصدر عن الشرطة الإسرائيلية توضيح عن سبب الاعتقال.