قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق تستهدف بقذائف الهاون 3 آليات مسلحة لقوات حفتر في بوابة الكازيرما.

عين ليبيا | آخر تحديث: 22 أغسطس 2019 - 13:56
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