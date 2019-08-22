قوات الجيش الليبي التابعة لحكومة الوفاق تستهدف بقذائف الهاون 3 آليات مسلحة لقوات حفتر في بوابة الكازيرما. عين ليبيا | آخر تحديث: 22 أغسطس 2019 - 13:56 حجم الخط طباعة EmailWhatsAppShareTweetShareEmailWhatsAppShareTweetShare اقرأ أيضاالرئاسي يُدين استهداف مقر مجلس النواب في طرابلس من قِبل طيران قوات حفتر«السراج» يجتمع برئيس الأركان العامة للجيش الليبي وأمراء المناطق العسكريةليبيان إكسبرس: الشاطر يُحذر العالم من «انتهاكات الأردن» لحظر الأسلحة إلى ليبياداخلية الوفاق تُدين قصف مقر مجلس النواب في طرابلس
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