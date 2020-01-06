قوات بركان الغضب تتقدم باتجاه وسط مدينة سرت وتأسر عدداً من عناصر حفتر

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الإثنين، 06 يناير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:13
|العصر
|15:57
|المغرب
|18:15
|العشاء
|19:45
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:13
|العصر
|15:57
|المغرب
|18:15
|العشاء
|19:45
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:13
|العصر
|15:57
|المغرب
|18:15
|العشاء
|19:45
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:13
|العصر
|15:57
|المغرب
|18:15
|العشاء
|19:45
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:13
|العصر
|15:57
|المغرب
|18:15
|العشاء
|19:45
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:40
|الشروق
|08:11
|الظهر
|13:13
|العصر
|15:57
|المغرب
|18:15
|العشاء
|19:45
مفاجأة كبيرة بانتظار ميلشيات يهود الدونما بليبيا ……..؟؟
ستكون هناك عمليات أنزال خلف خطوط الميلشيات على طول الساحل الليبي من سرت الى عند زوارة من خلال رجال الصاعقة الليبية بالأضافة تقدم جميع القوات البرية على كافة المحاور البرية والبحرية والجوية بدعم شعبي … لقد أنتهت كافة الأستعدادات العسكرية … بالأضافة الى المفاجأة يوم 2/2/2020 م غير 17/2/2011م في انتظار الماسوني أرذوغان واعوانها في ليبيا … ترامب عندما قال أهداف ثقافية يعني قدام الحضارات وفقاً لنظرية هنتجون يامسيخ الدجال أستعد للعد العكسي أنت والسامري … وكل شئ يتغير في العالم كله ليس في ليبيا فقط.