قوات بركان الغضب تتقدم في عدد من المحاور جنوبي طرابلس بالتزامن مع قصف تمركزات مسلحي حفتر بالمدفعية الثقيلة.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 18 ديسمبر 2019 - 15:58
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