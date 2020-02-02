قوات بركان الغضب تستهدف بشكل مباشر للمرة الثانية آلية مسلحة لعناصر حفتر بشارع المطبات وتتمكن من تدميرها

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الأحد، 02 فبراير 2020
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:35
|الشروق
|08:02
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:18
|المغرب
|18:40
|العشاء
|20:10
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:35
|الشروق
|08:02
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:18
|المغرب
|18:40
|العشاء
|20:10
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:35
|الشروق
|08:02
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:18
|المغرب
|18:40
|العشاء
|20:10
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:35
|الشروق
|08:02
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:18
|المغرب
|18:40
|العشاء
|20:10
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:35
|الشروق
|08:02
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:18
|المغرب
|18:40
|العشاء
|20:10
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:35
|الشروق
|08:02
|الظهر
|13:21
|العصر
|16:18
|المغرب
|18:40
|العشاء
|20:10
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