قوات بركان الغضب تستهدف بشكل مباشر للمرة الثانية آلية مسلحة لعناصر حفتر بشارع المطبات وتتمكن من تدميرها

عين ليبيا | آخر تحديث: 2 فبراير 2020 - 19:05
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