قوات «بركان الغضب» تسيطر على منطقة أبوقرين بالكامل وتتقدم إلى ما بعدها وسط انهيار كبير في صفوف قوات حفتر

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 26 يناير 2020 - 14:28
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