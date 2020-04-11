قوات بركان الغضب تُدمَّر شاحنتي وقود تابعة لعناصر حفتر كانت في طريقها إلى الوشكة

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عاجل
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:14
|الشروق
|06:42
|الظهر
|13:08
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:35
|العشاء
|21:05
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:14
|الشروق
|06:42
|الظهر
|13:08
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:35
|العشاء
|21:05
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:14
|الشروق
|06:42
|الظهر
|13:08
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:35
|العشاء
|21:05
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:14
|الشروق
|06:42
|الظهر
|13:08
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:35
|العشاء
|21:05
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:14
|الشروق
|06:42
|الظهر
|13:08
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:35
|العشاء
|21:05
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|05:14
|الشروق
|06:42
|الظهر
|13:08
|العصر
|16:45
|المغرب
|19:35
|العشاء
|21:05
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