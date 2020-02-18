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قوات بركان الغضب تُدمَّر مدفعيتي هاوزر لعناصر حفتر عقب رصدهما في استهدافهما ميناء طرابلس البحري

عين ليبيا | نُشر الثلاثاء، 18 فبراير 2020 - 18:39
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