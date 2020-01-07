قوات بركان الغضب تُدمَّر 3 مدرعات إماراتية وعربة مسلحة بمنطقة بويرات الحسون غربي سرت وتُعزز مواقعها باتجاه المدينة.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 7 يناير 2020 - 16:39
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