قوات بركان الغضب تُسيطر على تمركزات جديدة بمحور الطويشة إثر هجوم شنته على عناصر حفتر.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 13 ديسمبر 2019 - 16:44
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