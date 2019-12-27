قوات بركان الغضب تُسيطر على طريق المطار بالكامل بعد إحباط محاولة تسلل لمسلحي حفتر.

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 27 ديسمبر 2019 - 20:12
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