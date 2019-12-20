قوات بركان الغضب تُسيطر على منطقة الخضراء في ترهونة بالكامل

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الجمعة، 20 ديسمبر 2019
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:34
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:05
|العصر
|15:46
|المغرب
|18:04
|العشاء
|19:34
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:34
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:05
|العصر
|15:46
|المغرب
|18:04
|العشاء
|19:34
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:34
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:05
|العصر
|15:46
|المغرب
|18:04
|العشاء
|19:34
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:34
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:05
|العصر
|15:46
|المغرب
|18:04
|العشاء
|19:34
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:34
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:05
|العصر
|15:46
|المغرب
|18:04
|العشاء
|19:34
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:34
|الشروق
|08:05
|الظهر
|13:05
|العصر
|15:46
|المغرب
|18:04
|العشاء
|19:34
منطقة الخضراء وبالكامل.. يبدو أنكم لا تعرفون الجغرافيا.. هل تقدم بضعة أفراد من مسلاته وتعاون عشرة اشخاص من الداوون معهم يعني الاستيلاء على الخضراء بالكامل ؟ حسنا أنتظروا حتى صباح الغد لتروا ماذا يعني الاستيلاء على الخضراء بالكامل.. من المرجح أن هؤلاء المساكين الذين دخلوا الخضراء سيسحقون بالكامل..
أليس من الأفضل لكم ولهم نسيان قصة الكامل هذه..!!