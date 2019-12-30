قوات بركان الغضب تُكبد عناصر حفتر خسائر بشرية ومادية بعد محاولة تسللهم إلى كوبري الفروسية بطريق المطار في طرابلس

مواقيت الصلاة حسب التوقيت المحلي لطرابلس
الإثنين، 30 ديسمبر 2019
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:39
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:10
|العصر
|15:52
|المغرب
|18:10
|العشاء
|19:40
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:39
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:10
|العصر
|15:52
|المغرب
|18:10
|العشاء
|19:40
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:39
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:10
|العصر
|15:52
|المغرب
|18:10
|العشاء
|19:40
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:39
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:10
|العصر
|15:52
|المغرب
|18:10
|العشاء
|19:40
|
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:39
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:10
|العصر
|15:52
|المغرب
|18:10
|العشاء
|19:40
|مواقيت الصلاة في طرابلس
|الصلاة
|الوقت
|الفجر
|06:39
|الشروق
|08:09
|الظهر
|13:10
|العصر
|15:52
|المغرب
|18:10
|العشاء
|19:40
اترك تعليق