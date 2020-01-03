قوات حفتر تستهدف الأحياء السكنية بمنطقة شرف الملاحة في سوق الجمعة بصواريخ الغراد العشوائية

عين ليبيا | نُشر بتاريخ: 3 يناير 2020 - 00:42
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