قوة «العمليات الخاصة» تبحث سُبل رفع كفاءة أعضائها في مجال تقنية المعلومات

م التنسيق لإعداد برنامج تدريبي في مجالي الصيانة والشبكات. [داخلية الوفاق]

عقد رئيس قوة العمليات الخاصة عميد “وجدي الشريف”، اجتماعاً الثلاثاء، بمقر القوة في العاصمة طرابلس، مع مدير عام مركز المعلومات والتوثيق عقيد “البشير بالنور”.

وتم خلال الاجتماع مناقشة التنسيق والتعاون بين القوة ومركز المعلومات وذلك للرفع من مستوى وكفاءة أعضاء قوة العمليات الخاصة في مجال تقنية المعلومات.

كما تم التنسيق لإعداد برنامج تدريبي في مجالي الصيانة والشبكات، وتجهيز المنظومة الجغرافية الدقيقة لتحديد المواقع، حيث ستكون قوة العمليات الخاصة أحد مكونات الوزارة المستهدفة لتفعيل هذا النظام، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوفاق.