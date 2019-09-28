قوة حماية وتأمين سرت تنعى اثنين من عناصرها سقطا في قصف جوي لطيران قوات حفتر



نعت غرفة عمليات قوة حماية وتأمين سرت من آمر وضباط وضباط صف وجنود، اثنين من عناصرها إثر قصف الطيران الأجنبي الداعم لحفتر على مدينة سرت.

وقالت القوة في بيان إن العنصرين “فيصل بن عثمان” و”خالد المصراتي” قُتلا أثناء تأدية واجبهما الوطني.

وأضافت:

فكما قارعا الإرهاب في ملحمة البنيان المرصوص استمرا في تأدية مهامهما من تأمين وسلامة أمن الوطن والمواطن وحفاظا على الدين والأرض والعرض.

هذا واستهدف طيران قوات حفتر معسكر للبنيان المرصوص بمنطقة جارف في مدينة سرت ليل الجمعة/السبت أسفر عن مقتل عنصرين من قوة حماية وتأمين سرت وإصابة آخرين.

يُشار أن قوة البنيان المرصوص قامت عام 2016 بتحرير مدينة سرت من قبضة تنظيم داعش الإرهابي وذلك بعد دعوة رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج جميع القيادات العسكرية بالبلاد إلى تحرير المدينة.