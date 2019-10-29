قيادي في قوات حفتر يبتز فتاة من بنغازي ويقتادها إلى المزرعة!

هدد القائد الميداني عاصم العشيبي التابع لكتيبة طارق بن زياد المقاتلة والمنضوية تحت لواء قوات حفتر عبر الفيسبوك أحدى الفتيات من مدينة بنغازي بقتل أحد أخوتها.

حيث طلب العشيبي من الفتاة أن تأتي إليه في مزرعه داخل منطقة سيدي فرج بمدينة بنغازي.

كما أقدم القائد التابع لكتبية طارق بن زياد على تصوير الفتاة وتهديدها مراراً لكي تأتي إليه عند طلبها وفي أي وقت.

هذا وشاع مؤخراً أن الاستراحات في منطقة سيدي فرج وسيدي خليفة والشاليهات على البحر قد باتت مساكناً للدعارة بسبب إقدام عشرات القادة والعناصر التابعين لقوات حفتر من أمثال العشيبي على انتهاك الأعراض داخلها.

يُذكر أن كتيبة طارق بن زياد المقاتلة تتبع لقوات حفتر وتحارب تحت رايته، كما تُشارك في العدوان على العاصمة طرابلس عبر الزج بمعظم قواتها في عدد من محاور القتال منها محور الخلاطات والسبيعة وغيرها.