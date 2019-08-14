كوريا الشمالية تُحذّر: نشر صواريخ أمريكية جديدة سيكون «عملاً مُتهورًا»

حذرت كوريا الشمالية الأربعاء، من أي تحرك من جانب الولايات المتحدة لنشر صواريخ متوسطة المدى تنطلق من البر في كوريا الجنوبية قد يؤدي لاندلاع «حرب باردة جديدة» وسباق تسلح متصاعد في المنطقة.

وقالت وكالة الأنباء المركزية في كوريا السمالية:

أشارت الولايات المتحدة إلى أنها تدرس الآن خطة لنشر صواريخ أرض-أرض متوسطة المدى في منطقة آسيا ووقع الاختيار على كوريا الجنوبية لتكون مكان نشرها،، هذا عمل متهور وتصعيد للتوتر بالمنطقة، عمل قد يؤدي لاندلاع حرب باردة جديدة وسباق تسلح في منطقة الشرق الأقصى بنشر سلاح هجومي جديد في كوريا الجنوبية.

كما انتقدت الوكالة التحركات في الآونة الأخيرة لتطوير مواقع عسكرية في الجنوب تستضيف نظام “ثاد” الدفاعي الأمريكي المصمم لاعتراض الصواريخ الباليستية.

وأضافت:

إنها حقيقة مرة.. نشر نظام “ثاد” يستند إلى الاستراتيجية الأمريكية التي تهدف لكبح القوى العظمى والاحتفاظ بالتفوق في شمال شرق آسيا، وليس من أجل حماية كوريا الجنوبية من تهديد طرف ما.

يأتي ذلك في حين قال وزير الدفاع الأمريكي “مارك إسبر” الشهر الجاري، إنه يؤيد نشر صواريخ متوسطة المدى يتم إطلاقها من البر في آسيا، وذلك بعد يوم من انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة القوى النووية متوسطة المدى المُبرمة مع روسيا.

هذا وأطلق جيش كوريا الشمالية سلسلة صواريخ خلال الأسابيع القليلة الماضية احتجاجا على ما يعتبره حشدا عسكريا في كوريا الجنوبية إضافة إلى التدريبات العسكرية المشتركة بين قوات كورية جنوبية وأمريكية متمركزة في شبه الجزيرة.