«كونتي» يحث أوروبا على الاستثمار في أفريقيا

دعا رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي، الدول الأوروبية إلى اغتنام ما وصفها بـ”الفرصة المواتية الآن للاستثمار الاقتصادي والاجتماعي في القارة الأفريقية.

جاء ذلك خلال زيارة قام بها “كونتي”، الخميس، إلى غانا، رفقة المدير التنفيذي لمجموعة إيني، حيث تم إطلاق مدرسة التدريب المهني الزراعي ضمن مبادرة “مشروع إفريقيا”.

ونقلت وكالة “آكي” الإيطالية عن رئيس الوزراء قوله:

تعين أن ننظر نحن في أوروبا إلى إفريقيا كفرصة للاستثمار الاقتصادي والاجتماعي.

كما شدّد على هامش مراسم افتتاح لمركز التدريب الزراعي “وكوافو با” في منطقة بونو الإدارية، على أن هذه النظرة تصب أيضاً في مصلحتهم الخاصة، وعليهم مساعدة الأفارقة على خلق وظائف هنا وإلا فإنه لا يمكن احتواء تدفقات الهجرة على الرغم من السياسات الصارمة في أوروبا، مع وتيرة النمو الديموغرافي الراهنة في أفريقيا.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالي إلى أن مركز التدريب هدية لأفريقيا لكنها هدية لأنفهم، وقال:

إنه ليس ذلك المنهج القديم لأولئك الذين يأتون إلى هنا لاستغلال المواد الخام للمنطقة ثم يغادرون.

ويزور كونتي غانا صحبة المدير التنفيذي لمجموعة إيني، كلاوديو ديسكالزي، حيث أطلق عملاق الطاقة الايطالي مدرسة التدريب المهني الزراعي ضمن مبادرة “مشروع إفريقيا”.

وعاد رئيس الوزراء في وقت لاحق إلى روما بعد أن عقد اجتماعا ثنائيا مع رئيس جمهورية غانا “نانا دانكوا أكوفو أدو”، ومداخلة في جامعة غانا بعنوان “شراكة جديدة مع أفريقيا”.