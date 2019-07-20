لأسباب أمنية.. الخطوط الجوية البريطانية وشركة طيران ألمانية تُعلق رحلاتها إلى القاهرة

قامت شركة الخطوط الجوية البريطانية، السبت، بتعليق رحلاتها إلى القاهرة لمدة 7 أيام “كإجراء احترازي” من أجل إجراء عملية تقييم للأمن هناك.

وأرجعت شركة الخطوط الجوية البريطانية “بريتيش إيروايز” أسباب تعليق رحلاتها خلال الأيام الـ7 القادمة إلى العاصمة المصرية القاهرة إلى مخاوف أمنية.

وقالت الشركة في رسالة موجهة إلى المسافرين بثتها عبر موقعها الإلكتروني إنها اتخذت هذا القرار الذي وصفته بـ”الجريء” بتعليق الرحلات إلى القاهرة كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم وذلك إثر مراجعة للترتيبات الأمنية.

وتابعت الشركة في رسالتها التي ظهرت أيضاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي تقول:

نأسف لإبلاغكم بأنه قد تم إلغاء رحلتكم من مطار هيثرو في لندن إلى القاهرة.

وأضافت:

نراجع باستمرار ترتيباتنا الأمنية في جميع مطاراتنا حول العالم وقمنا بتعليق الرحلات الجوية إلى القاهرة لمدة سبعة أيام كإجراء احترازي للسماح بإجراء مزيد من التقييم،،، السلامة والأمن لعملائنا ولطاقمنا من أولوياتنا دائمًا، ولن نقوم بتشغيل طائرة أبدًا ما لم يكن ذلك آمنًا.

وفي سياق ذي صلة، قررت شركة الطيران الألمانية Lufthansa وقف جميع رحلاتها الجوية إلى القاهرة على الفور لأسباب أمنية.

وستستمر مدة توقف الرحلات 7 أيام على غرار الخطوط الجوية البريطانية.

ونقلت قناة ARD عن الشركة قولها في بيان:

بما أن السلامة هي الأولوية القصوى لـLufthansa، فقد أوقفت شركة الطيران رحلاتها إلى القاهرة مؤقتا اليوم حتى يتم تقييم الوضع.

وحذرت الشركة مواطنيها من استخدام الرحلات الجوية داخل مصر أو التوجه إلى شمال وجنوب سيناء، وغرب الدلتا، ومطروح، ولم تكشف عن مزيد من التفاصيل.