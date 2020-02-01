لاحتواء وباء «كورونا».. الصين تُطالب الاتحاد الأوروبي تزويدها بالمستلزمات

ارتفع عدد وفيات «كورونا» في الصين إلى 259 وأكثر من 11 ألف مصاب. [رويترز]

طالب رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ، الاتحاد الأوروبي بتسهيل شراء بلاده للمستلزمات الطبية الضرورية من أجل احتواء وباء فيروس “كورونا” الجديد.

جاء ذلك في مكالمة هاتفية مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، السبت.

وبحسب بيان صادر عن مجلس الدولة الصيني، فإن تشيانغ أكد أن الحكومة تبذل ما بوسعها لمكافحة فيروس “كورونا”، وعودة حياة الشعب الصيني إلى طبيعتها.

وأشار إلى أن الصين تعمل بكامل طاقتها من أجل تأمين المواد الطبية اللازمة في مكافحة الوباء.

وأبدى تطلعه لزيادة المجتمع الدولي، بما فيه الاتحاد الأوروبي، تعاونه فيما يخص احتواء هذا الوباء.

وأعرب رئيس الوزراء الصيني عن أمله في أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتسهيل شراء الصين للمستلزمات الطبية العاجلة، عبر الأقنية التجارية مع الدول الأعضاء في الاتحاد.

من جهتها أكدت دير لاين أن المفوضية الأوروبية ستسخر كافة الإمكانات المتاحة لدعم الحكومة الصينية في مكافحة هذا الوباء.

وتعهدت بالقيام بالتنسيق مع دول الاتحاد من أجل تسهيل تزويد الصين بالمستلزمات الطبية الضرورية.

هذا وأعلنت السلطات الصحية في الصين، السبت، عن ارتفاع عدد وفيات الإصابة بفيروس “كورونا” الجديد إلى 259 شخصاً، وأكثر من 11 ألف مصاب.

وذكر تلفزيون الصين المركزي، نقلاً عن لجنة الصحة الوطنية، أن عدد وفيات فيروس “كورونا” في البلاد، ارتفع بواقع 46 شخصا يوم أمس الجمعة، ليبلغ 259 في الإجمال.

يأتي ذلك في حين، أعلنت السلطات الصينية عن وفاة 43 شخصا ، يوم الخميس، جراء فيروس “كورونا”، في أكبر حصيلة يومية لضحايا الفيروس في البلاد منذ بدء انتشاره الشهر الماضي.

هذا ولم يتوقف الرقم القياسي عن الارتفاع في الصين مهد هذا الفيروس، حيث سُجِلت 2102 حالة إصابة جديدة يوم أمس الجمعة، ليصل العدد الإجمالي للمصابين بالفيروس إلى 11791.

وكانت لجنة الصحة بإقليم هوبي، بؤرة انتشار الفيروس، أعلنت تسجيل 45 حالة وفاة و1347 حالة إصابة جديدة يوم الجمعة.

وأفادت مدينة ووهان عاصمة هوبي بتسجيل 576 حالة إصابة يوم الجمعة، فضلا عن 33 حالة وفاة. ولقي 192 شخصا حتفهم بالفيروس داخل ووهان.

ولا تزال شوارع الإقليم مغلقة، كما توقفت وسائل النقل العام، لكن عددا صغيرا من الناس يواصلون خرق الإجراءات.

من جهتها أعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ الصحية الدولية يوم الخميس، بسبب الفيروس الذي انتشر حتى الآن في 22 دولة حول العالم.