لافروف: موسكو تحاول مساعدة الليبيين في إعادة إعمار بلادهم

جدد لافروف الدعوة لعقد قمة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن. [رويترز]

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن خليفة حفتر، ليس رمزا للانفصال بل هو احد طرفي النزاع في ليبيا وذلك حسب اعتراف مجلس الأمن، وفق قوله.



ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن لافروف تأكيده، خلال مؤتمر ميونخ للأمن المنعقد السبت، أن موسكو تحاول مساعدة الليبيين في إعادة إعمار بلادهم.

وجدد لافروف الدعوة لعقد قمة للدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، مشددا على أن التحديات كبيرة وحلها لا يمكن إلا بتوحيد الجهود الدولية.

وأوضح الدبلوماسي الروسي أنه يجب دعم المقاربة بين الأطراف الليبية لإعادة إعمارها.

اقترح تصحيحاً