لتعزيز الردع النووي الاستراتيجي.. كوريا الشمالية تُجري تجربة جديدة لإطلاق الأقمار الصناعية

أفادت وكالة‭‭‭ ‬‬‬الأنباء المركزية الكورية، السبت، بأن كوريا الشمالية أجرت تجربة أخرى في موقع لإطلاق الأقمار الصناعية الجمعة، لتعزيز قدراتها في مجال الردع النووي الاستراتيجي.

يأتي ذلك في حين، أجرت كوريا الشمالية في وقت سابق، تجربة “مهمة للغاية” في موقع سوهاي لإطلاق الأقمار الصناعية الذي تجرى فيه تجارب صاروخية والذي قال مسؤولون أمريكيون ذات مرة إن كوريا الشمالية وعدت بإغلاقه، بحسب ما ذكرت الوكالة.

وبحسب تقرير للوكالة فإن التجربة التي جرت الجمعة، وُصِفت بأنها “تجربة ناجحة ذات أهمية كبيرة”، ولم يوضح التقرير طبيعة التجربة.