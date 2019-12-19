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لتفعيل الاتفاقيات الأمنية وصد العدوان.. «السراج» يُخاطب 5 دول

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 ديسمبر 2019 - 21:03
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وجه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فايز السراج، 5 رسائل إلى دول (الولايات المتحدة- بريطانيا- إيطاليا- الجزائر وتركيا) لتفعيل الاتفاقيات الأمنية والبناء عليها.

وطالب السراج في رسائله، الخميس، بمساعدة حكومة الوفاق في صد العدوان على طرابلس من أي مجموعات مسلحة خارج شرعية الدولة.

كما دعا رئيس المجلس الرئاسي إلى التعاون مع حكومة الوفاق في مكافحة المنظمات الإرهابية، وعلى رأسها تنظيما داعش والقاعدة اللذان زاد نشاطهما بسبب عدوان قوات حفتر على العاصمة.

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وحث السراج الدول المعنية على تكثيف التعاون في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والجريمة المنظمة والاتجار بالبشر.

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