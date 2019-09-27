لجنة الطوارئ بحكومة «الوفاق» تبحث احتياجات النازحين بمدينة الزنتان

عقد نائب رئيس لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق وأعضاء اللجنة، اجتماعًا الخميس، مع وفد من مدينة الزنتان، ضم عضو مجلس النواب عن المدينة، وعميد البلدية، وممثلي القطاعات المختلفة.

وبحث الاجتماع الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، أوضاع النازحين في المدينة والتأكيد على توفير احتياجاتهم .