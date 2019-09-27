لجنة الطوارئ بحكومة «الوفاق» تبحث احتياجات النازحين بمدينة الزنتان

عقد نائب رئيس لجنة الطوارئ بحكومة الوفاق وأعضاء اللجنة، اجتماعًا الخميس، مع وفد من مدينة الزنتان، ضم عضو مجلس النواب عن المدينة، وعميد البلدية، وممثلي القطاعات المختلفة.
وبحث الاجتماع الذي عُقِد بديوان مجلس الوزراء في طرابلس، أوضاع النازحين في المدينة والتأكيد على توفير احتياجاتهم .
واستعرض الوفد، أمام اللجنة المشاكل والصعوبات التي تعيق سير العمل في المدينة، وأدت لتدني مستوى الخدمات التي تقدم للمواطنين في عديد المجالات، وطالبوا بضرورة العمل على تذليلها حتى تتمكن البلدية من أداء المهام الموكلة لها.
وأشاد نائب رئيس وأعضاء اللجنة بدور مدينة الزنتان في لم الشمل الليبي من أجل تحقيق الاستقرار والإسهام في بناء الدولة المدينة التي يطمح إليها كل الليبيين، بحسب ما نقلت إدارة التواصل والإعلام برئاسة الوزراء.
يالشعب الشرف والتاريخ في ليبيا اذهبوا ضموا اقحابكم من تونس – مصر – تركيا – دول النصارة واليهود .. وبعدين تعالوا تكلموا عن دولة المدينة والانتخابات .. نسوانكم يقحبوا في تونس مصر وتركيا واوروبا وداخل وخارج ليبيا ويتشدقون على علينا محاربة الارهابو واقامة الدولة والقبائل الشريفة والتاريخ والجهاد هم عبارة قوادة هم نسوانهم اللي مشمرات على سروايلهم كيف الكلاب .. وننصح الليبيين ومعهم العرب بأن يسموا بلدانهم جمهوريات العربية للعهر والدعارة مثلاً ” جمهورية التونسية للدعارة .. و الدولة الليبية للعاهرات .. و جمهورية العربية اليمنية للفاجرات .. والجمهورية العربية السورية للفانكات .. وجمهورية العربية القطرية لديوثين ودولة الامارات العربية… قراءة المزيد ..