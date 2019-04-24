لجنة الطوارئ والأزمة بشركة الكهرباء تعقد اجتماعها الثاني

عقدت لجنة الطوارئ والأزمة بالشركة العامة للكهرباء اجتماعها التاني صباح الأربعاء، بحضور رئيس اللجنة المهندس عياد القنيدي، وعدد من المدراء العاميـن والمستشارين وعدد مـن مدراء الإدارات والدوائر المختصـة ومدير الإدارة العامة لحماية الطاقة الكهربائية.

وتم خلال الاجتماع متابعة الشبكة الكهربائية ومناقشة الاحتياجات الضرورية لفرق الصيانة لإرجاع التغذية الكهربائية للمناطق المتضررة نتيجة الاشتباكات في العاصمة طرابلس وضواحيها وحصر وتقييم الأضرار التي لم يسبق تقيمها من قبل.

هذا وناشدت اللجنة بضرورة فتح ممرات آمنة لتمكين فرق الصيانة من الدخول للمناطق المتضررة لإصلاح الأضرار وإعادة التيار الكهربائي للمواطنين، مشيرة أن فرق الصيانة جاهزة للقيام بواجبها تجاه خدمة الوطن والمواطن، بحسب ما نقلت دائرة الإعلام بالشركة العامة للكهرباء.