لجنة انتخابات المجالس البلدية تبحث سُبل الدعم الإيطالي لتنفيذ أي استحقاق انتخابي

قام سفير دولة إيطاليا لدى ليبيا “جوزيبي بوتشينو”، بزيارة إلى مقر اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، في العاصمة طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي للجنة أن الزيارة تأتي في إطار دعم اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية لإستكمال برنامجها الانتخابي.

وعقد رئيس اللجنة المركزية سالم بن تاهية، اجتماعًا، مع السفير الإيطالي، تناول سُبل دعم اللجنة المركزية وتذليل الصعاب أمام تنفيد الاستحقاق الانتخابي بصفة عامة.

وأفاد السفير بقرار الحكومة الإيطاليه دعم اللجنه المركزيه في تنفيد برنامجها الانتخابي بمبلغ قدرة 850 ألف يورو من خلال برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في ليبيا (مشروع دعم الإنتخابات البلديه).

وأعربت اللجنة المركزية عن جزيل الشكر والامتنان لدولة ايطاليا على هذا الدعم الذي يأتي في إطار دعم بناء مؤسسات الإدارة المحليه الخدميه الشرعية (المجالس البلدية المنتخبه) تكملة للدعم الدولي لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا والذي تم من قِبل دول (ألمانيا- الولايات المتحدة- المملكة المتحدة- فرنسا واليابان).