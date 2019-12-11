لجنة توثيق انتهاكات «حقوق الإنسان» تستعرض التقارير المتعلقة باستهداف الأحياء المدنية

وأفاد المكتب الإعلامي بالوزارة، بأن المجتمعين استعرضوا تقرير اللجنة المُعد في صورته النهائية لمراجعته قبل تسليمه لجهات الاختصاص.

كما ناقش الاجتماع بعض التقارير الواردة حول عدد من الوقائع المتعلقة باستهداف عدد من الأحياء المدنية وضرورة متابعة ورصد وتوثيق كل الانتهاكات.

وخلُص الاجتماع إلى جملة من التوصيات من شأنها تسهيل عمل اللجنة وتحقيق أهدافها التي أنشأت من أجلها‎.