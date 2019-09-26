لجنة رصد وتوثيق انتهاكات «حقوق الإنسان» تُواصل عقد اجتماعاتها

وترأس الاجتماع وكيل وزارة العدل لشؤون حقوق الإنسان رئيس اللجنة خالد أبو صلاح الحسناوي، وبحضور عدد من الأعضاء.

وتابعت اللجنة الجهود والإجراءات المبذولة والمتعلقة برصد انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وتوثيقها.

كما ناقشت اللجنة بعض الانتهاكات الإنسانية التي تمس الحقوق الأساسية للمواطنين في بعض المدن الليبية بغية توثيقها وإحالتها إلى جهات الاختصاص.

وشدّد رئيس اللجنة على ضرورة توثيق وحفظ كل ما يمكن جمعه من أدلة حول هذه الانتهاكات، داعيًا في الوقت نفسه إلى ضرورة تكاثف الجهود وتوحيد العمل بهدف ضمان الحقوق الأساسية للمتضررين.