لحماية المدنيين.. النواب المنعقد في طرابلس يُطالب مجلس الأمن بفرض حظر للطيران الحربي

أدان مجلس النواب المنعقد في طرابلس بأقصى وأشد العبارات ما وصفه بـ”عدوان مجرم الحرب حفتر وميليشياته ومرتزقته” من اللذين جلبهم إلى أرض الوطن وأطلق عليهم مسمى الجيش.

كما أدان المجلس في بيان الأربعاء، ما قال إنها محاولة قتل البراءة والطفولة عبر إلقاء قنابل الموت من طائرات أجنبية مأجورة على مدرسة فروسية مُخصصة لمن هم في مقتبل العمر ببلدية جنزور، متسببة بإصابة العديد من الأطفال بجروح بالغة ونذوب نفسية عميقة جراء معاينتهم لنفوق الخيول التي دأبوا على امتطاء ظهورها واللعب حولها ومعها، بحسب البيان.

وأضاف المجلس يقول:

إن هذا العمل الوحشي والجبان والذي أرتكب على مرمى حجر من مقر إقامة بعثة الأمم المتحدة للدعم ف ليبيا وسائر المنظمات والهيئات الدولية العاملة في ليبيا، يضع سمعة الأمم المتحدة والمجلس الدولي على المحك، فليبيا لا زالت تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

كما طالب مجلس النواب مجلس الأمن الدولي بضرورة وعلى وجه السرعة فرض حظر للطيران العسكري فوق الأراضي الليبية لحماية المدنيين وحفظ السلام والأمن الدوليين.