للمرة الثانية خلال 3 أيام.. طائرة عسكرية روسية تهبط في بنغازي قادمة من اللاذقية

طائرة عسكرية روسية جديدة تصل بنغازي. [إيتاميل رادار]

أفاد موقع “إيتاميل رادار” المختص في تتبع الرحلات الجوية العسكرية فوق إيطاليا والمتوسط، بهبوط طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية “توبوليف تو”؛ في بنغازي قادمة من موسكو عبر قاعدة اللاذقية السورية.

وأكد الموقع أن هذه الطائرة الروسية هبطت للمرة الثانية في بنغازي قادمة من قاعدة اللاذقية؛ مشيرا إلى أن هبوطها الأول كان في الرابع من يناير الجاري.

وكشف موقع “إيتاميل رادار”، السبت، عن هبوط طائرة تابعة للقوات الجوية الروسية “توبوليف M154 – TU صباح السبت بمطار مدينة بنغازي.

وأشار الموقع إلى أن الطائرة غادرت الجمعة من مطار موسكو تشلوفسكيج، قبل أن تحط في مطار اللاذقية في سوريا ومنه إلى مدينة بنغازي، منوهاً بأن طبيعة الرحلة غير معروفة.

يُشار أن الموقع قد تتبع قبل أسبوع، طائرة “بوينج سي 17 أي” تابعة لطيران الإمارات في رحلة جوية فوق غرب مصر قبل أن تختفي عند دخولها في المجال الجوي الليبي.