لمكافحة الإرهاب وبناء القدرات.. واشنطن تزوّد الجيش المصري بعربات مضادة للألغام

قامت الولايات المتحدة الأميركية بتزويد الجيش المصري بأكثر من 900 عربة مدرعة مقاومة للألغام.

وبحسب بيان للسفارة الأمريكية في القاهرة، الخميس، فإن هذا الإجراء يأتي في إطار محاربة الإرهاب وبناء القدرات القتالية.

وقالت السفارة في بيانها:

تزود الولايات المتحدة القوات المسلحة المصرية بـ930 سيارة أميركية من طراز “إم آر إيه بي” محمية من الكمائن المقاومة للألغام.

وأشار البيان إلى أنه سيتم استخدام هذه المركبات لمحاربة الإرهاب وبناء القدرات القتالية، بالإضافة إلى ذلك، فهي جزء من مجموعة واسعة من مبادرات التعاون العسكري بين البلدين.

وتندرج هذه الهبة في إطار برنامج المساعدات العسكرية الأميركية لمصر والذي استؤنف في آذار/مارس 2015 بقيمة 1,3 مليار دولار سنويا.