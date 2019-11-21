«لملوم» يترأس الوفد الليبي المُشارك في اجتماع وزراء العدل لدول الاتحاد الأفريقي

ترأس وزير العدل بحكومة الوفاق محمد لملوم، الوفد الليبي المُشارك في اجتماع وزراء العدل لدول الاتحاد الأفريقي، بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا، المنعقد بمناسبة الدورة الخامسة للجنة الفنية للعدل والشؤون القانونية بمقر الاتحاد الأفريقي.

وتم خلال الاجتماع اعتماد مجموعة من الصكوك المقترحة من مفوضية الاتحاد الأفريقي على مستوى الوزراء، والتي تم مناقشتها من قبِل الخبراء الحكوميين بوزارات العدل لدول الاتحاد الأفريقي خلال الأيام الماضية في الفترة من 13 حتى 19 من نوفمبر الجاري، بحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بوزارة العدل.

ومن ضمن ما تم تداوله في الدورة العادية الخامسة للجنة الفنية في اجتماعات الخبراء الحكوميين واجتماع الوزراء، عدد من المشاريع والنظم الأساسية التي تم اعتمادها وتُمثل لبنة مهمة في بناء الاتحاد ومؤسساته وتُناقش مشاكل الهجرة غير الشرعية، حيث تم اعتماد الصكوك الثلاث، وهي مشروع النظام الأساسي لإنشاء مرصد أفريقي للهجرة بمدينة مراكش المغربية، وكذلك تم اعتماد مشروع النظام الأساسي لمركز العمليات القاري في الخرطوم، ومشروع النظام الأساسي للمركز الأفريقي للدراسات والأبحاث الخاصة بالهجرة ومقره مالي.