لمناقشة «صفقة القرن».. فلسطين تطلب اجتماعا طارئا للجامعة العربية

فلسطين تريد من الدول العربية موقفا واضحا تجاه خطة الرئيس الأمريكي. [أرشيف/رويترز]

طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، عقد اجتماع طارئ، لمجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، لمناقشة صفقة القرن الأمريكية.

وقال مساعد وزير الخارجية الفلسطيني أحمد الديك، لوكالة الأناضول، إن الوزارة بتوجيهات من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، طلبت عقد اجتماع طارئ للمجلس، السبت القادم.

وأشار إلى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، سوف يحضر الاجتماع.

وأضاف الديك:

فلسطين تريد من الدول العربية، موقفا واضحا تجاه خطة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب.

هذا وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن البيت الأبيض سينشر خطته للسلام في الشرق الأوسط التي تأجلت طويلا بعد ظهر اليوم الثلاثاء بالتوقيت المحلي.

وأدلى ترامب بهذه التصريحات للصحفيين لدى استقبال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، في البيت الأبيض.

وأعلن الرئيس الأميركي أن خطته للسلام في الشرق الأوسط تملك “فرصة” للنجاح.

وقال ترمب للصحافيين إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي، إنه يأمل في حصول الخطة في نهاية المطاف على تأييد الفلسطينيين الذين يرفضونها منذ الآن.

وأضاف:

لا بد أن يرضى الفلسطينيون بخطة السلام لأنها تصب في مصلحتهم.

ونقلت وسائل إعلام إسرائيلية أن الخطة تتحدث عن إعطاء فترة تحضير مدتها أربع سنوات للتنفيذ، يتم خلالها بذل جهود لاسترضاء الفلسطينيين بشكل تدريجي حتى قبوله.

ووفقاً للخطة أيضاً، فإن إسرائيل تستطيع ضم المستوطنات القائمة، من دون توسيعها، كما لا تستطيع ضم مناطق الأغوار قبل الانتخابات الإسرائيلية، وكذلك يجب أن تمتنع عن بناء مستوطنات جديدة.

وتقترح “صفقة القرن” بأن تكون عاصمة فلسطين في بلدة شعفاط التي تقع شمال شرق القدس، مع إقامة نفق بين غزة والضفة، لكن هذا الممر لا يفتتح إلا بعد أن يتم تجريد التنظيمات الفلسطينية في القطاع من السلاح؛ خصوصاً حركتي “الجهاد الإسلامي” و”حماس”.

وبحسب التسريبات ستتمكن إسرائيل، من ضم نحو ثلث مساحة الضفة الغربية، على أن تُبقي البقية للفلسطينيين، وستبقى القدس تحت السيادة الإسرائيلية، على أن تكون هناك إدارة مشتركة لإسرائيل والفلسطينيين لشؤون المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وبقية الأماكن المقدسة.