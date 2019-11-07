لمواجهة أحمال «الذروة الشتوية».. شركة الكهرباء تبحث سُبل رفع كفاءة الشبكة

عقد المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء المهندس علي ساسي، اجتماعًا موسعًا الخميس.

وأفادت دائرة الإعلام بالشركة، أن الاجتماع يأتي في ظل الجهود التي تقوم بها الإدارة التنفيذية من أجل استقرارية الشبكة الكهربائية، ومواجهة أحمال الذروة الشتوية.

وحضر الاجتماع كل من مساعد المدير التنفيذي لشؤون العمليات، ومدير عام الإنتاج ومساعده، ومدير إدارة شئون المحطات الغازية، ومدير إدارة مستلزمات الإنتاج، ومدير إدارة محطة كهرباء الزاوية المزدوجة، ومدير دائرة الصيانة العام بمحطة كهرباء الزاوية، ومدير دائرة الشؤون الفنية بمحطة كهرباء الزاوية، ومدير دائرة الشئون الفنية بمحطة الخمس، بالإضافة إلى نائب مدير شركة ألجيك، ومدير إدارة المشروعات بشركة ألجيك وممثل عن شركة (GE).

وتم خلال الاجتماع مناقشة القيام بصيانة الوحدتين الثالثة والرابعة بمحطة كهرباء الخمس الغازية، والثانية والثالثة الغازيتين بمحطة كهرباء الزاوية المزدوجة مع شركتي (ألجيك وGE) للرفع من كفاءة الشبكة الكهربائية.