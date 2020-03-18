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لمواجهة جائحة كورونا.. إغلاق الحدود الليبية مع السودان وتشاد والنيجر والجزائر ابتداء من اليوم الأربعاء إلى حين إشعار آخر

عين ليبيا | نُشر الأربعاء، 18 مارس 2020 - 14:49
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