ليبيا.. عجز بمليارات الدولارات في النقد الأجنبي خلال شهرين

أصدر مصرف ليبيا المركزي، في تقرير له، أرقام الإيرادات والإنفاق العام، خلال شهري يناير وفبراير 2024.

وحسب تقرير المصرف، بلغت الإيرادات العامة في البلاد، 14 ملياراً و336 مليون دينار، والنفقات 10 مليارات و923 مليون دينار، ذهبت 10.3 مليار للباب الأول فقط “الرواتب” بنسبة 94 %.

ووفق التقرير، الذي نقله موقع “بوابة الوسط” الليبية، بلغت إيرادات المبيعات النفطية 12 ملياراً، والإتاوات النفطية ملياري دينار خلال الشهرين الأولين من العام، بينما لم تتجاوز إيرادات الضرائب 52 مليون دينار والجمارك 65 مليون دينار وبيع المحروقات بالسوق المحلية 30 مليون دينار، في حين بلغت قيمة الإيرادات الأخرى 219 مليون دينار. ولم يجر تسجيل أية إيرادات للاتصالات “صفر”.

وبحسب التقرير، استحوذ بند “الرواتب” على غالبية النفقات خلال الشهرين الماضيين، بينما لم يتجاوز الدعم 623 مليوناً، ولم تسجل أرقام المصرف المركزي أية نفقات تنمية أو تسييرية أو طوارئ أو ترتيبات مالية للمؤسسة الوطنية للنفط، والشركة العامة لكهرباء.

أما فيما يتعلّق بالنقد الأجنبي، أشار المصرف في تقريره، إلى عجز في استخداماته بنحو 7 مليارات دولار، إذ بلغت إيرادات النقد الأجنبي 2.9 مليار دولار، وقدرت الاستخدامات والالتزامات القائمة بالنقد الأجنبي حتى نهاية فبراير بـ 9.9 مليار دولار، ما يعني عجزاً بحوالي 7 مليارات دولار، وتوزعت بواقع مليار و118 مليون دولار للمصارف التجارية، في حين بلغ إجمالي استخدامات والتزامات الدولة 8 مليارات و657 مليون دولار.