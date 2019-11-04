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مؤسسة النفط تستعرض مع بلدية الرحيبات برامج التنمية المُستدامة بالمنطقة

عين ليبيا | آخر تحديث: 4 نوفمبر 2019 - 20:39
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طلب “صنع الله” مدّ المؤسسة بقائمة بمختلف المشاكل التي تواجه البلدية. [الوطنية للنفط]
عقد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله، اجتماعًا الأحد، بمقر المؤسسة في طرابلس، مع عميد بلدية الرحيبات السيفاو سليمان المالطي، وعضوي المجلس البلدي علي محمد كوشان وعلي أحمد دنقر.

وأفاد الموقع الرسمي للمؤسسة، بأن الاجتماع ناقش الأوضاع داخل الحدود الإدارية للبلدية، والتطرق إلى كافة السُبل المتاحة لحل بعض المختنقات بالمنطقة.

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وقد طلب “صنع الله” من المجلس البلدي مدّ المؤسسة بقائمة بمختلف المشاكل التي تواجه البلدية، مؤكدا على استعداد المؤسسة للمساهمة في حلها، وذلك في إطار برامج التنمية المستدامة التي تقوم بتنفيذها في المناطق المجاورة لعملياتها.

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