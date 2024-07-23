ماسك: «تسلا»ستبدأ إنتاج روبوتات شبيهة بالبشر العام المقبل

أعلن إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة «تسلا»، أمس (الاثنين)، أن الشركة ستبدأ «إنتاجاً منخفضاً» لروبوتات شبيهة بالبشر لتستخدمها داخلياً في العام المقبل، وذلك بعد أشهر من إعلانه طرحها بحلول نهاية 2024، بحسب «رويترز».

وذكر ماسك في منشور على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، أن شركة تصنيع السيارات الكهربائية «تأمل» رفع إنتاج الروبوتات لصالح شركات أخرى في 2026.

وكان ماسك قد قال في أبريل (نيسان) إن روبوت تسلا، ويُدعى أوبتيموس، سيكون قادراً على أداء مهام في المصانع بحلول نهاية هذا العام، وإنه قد يكون جاهزاً للبيع في نهاية 2025.

وتطور شركتا هوندا اليابانية وبوسطن ديناميكس التابعة لشركة (هيونداي موتور) روبوتات شبيهة بالبشر منذ عدة سنوات. وتراهن شركات على سد الروبوتات عجزاً محتملاً في العمالة وأداء مهام متكررة قد تكون خطرة أو مملة مثل الخدمات اللوجيستية وخدمات التخزين والتصنيع.

ولدى ماسك تاريخ من الفشل في الوفاء بوعود جريئة مقطوعة لبورصة «وول ستريت». وصعدت أسهم «تسلا» نحو واحد في المائة في معاملات ما قبل فتح سوق الأسهم اليوم الاثنين.