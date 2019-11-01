مالطا تضبط شحنة أموال مطبوعة في روسيا كانت في طريقها إلى حفتر

أفادت صحيفة “تايمز أوف مالطا”، بضبط السلطات المالطية شحنة أموال ليبية غير رسمية كانت في طريقها إلى ليبيا.

وبحسب الصحيفة، فإن الأموال المضبوطة طبعت في روسيا وكانت متجهة لخليفة حفتر

واحتجزت مالطا شحنة ضخمة من عملة ليبية غير رسمية، مُحملة في حاويتين، يعتقد أن مصدرها مصانع روسية لسك العملات، التي تطبع لصالح الحكومة الموقتة

وأشارت الصحيفة إلى أن الحكومة الليبية الموقتة طلبت طبع مليارات الدنانير في روسيا منذ العام 2016، استخدم جزء كبير منها في تمويل هجوم قوات حفتر على طرابلس.

وتحفظت السلطات المالطية على إعلان حجم الأموال المحتجزة.

يأتي ذلك في حين، كشفت بيانات جمركية روسية صادرة مؤخرًا، تحصلت عليها “رويترز” أن مصرف المركزي في البيضاء كثف من عمليات تسليم الأوراق النقدية الجديدة من روسيا هذا العام، قبل بدء هجوم قوات حفتر على طرابلس وحتى الآن.

وأظهرت البيانات أن نحو 4.5 مليار دينار ليبي (3.22 مليار دولار) أرسلت في أربع شحنات من فبراير إلى يونيو.

هذا وتصدر في وقت سابق، هاشتاغ #قاطعوا_عملة_حفتر_ المزورة أطلقه رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قائمة الترند في ليبيا.

وعبر النشطاء من خلال الهاشتاغ عن استيائهم وغضبهم من قيام خليفة حفتر بطبع مبلغ 2 مليار دينار ليبي مزور في روسيا.

ولاقا الهاشتاغ تفاعلاً واسعًا داخل ليبيا وخارجها، حيث طالب النشطاء بمقاطعة هذه العملات وعدم التعامل بها.

وشارك الناشط عبد العزيز القويري الهاشتاغ بتغريدة جاء فيها:

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وللمزيد من المعاناة قام اللص حفتر بتزوير العملة فئة 1 دينار على هيأة قطعة معدنية والتي زادت من معدل التضخم في السوق الليبية

وهذا كله كان خارج نطاق الشرعية وخارج اطار مصرف ليبيا المركزي

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– الصورة المرفقة توضح الدينار المزوّر

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.#قاطعو_عملة_حفتر_المزورة pic.twitter.com/Xw2UN6Z2kc — عبدالعزيز القويري 🇱🇾 (@aziz__omar) September 29, 2019

من جهتها قالت الناشطة ليال في تغريدة لها:

اطلب من الاخوة الاحرار ان يشاركو هاشتاق #قاطعو_عملة_حفتر_المزورة وان يحتفظو به في كل تغريداتهم وعلى الفيس بوك ليصل صوتكم لليبيين الذين ارهقتهم ظروف الحياة فليسو بحاجة لجريمة اقتصادية اخرى من المتمرد تقصم ماتبقى من ظهورهم فتكفيه ظروف الحرب والحصار لايلدغ مؤمن من جحر مرتين https://t.co/1YzhKGeGKc — Layla 🇱🇾 🇾🇪 ⵍⵢⵍⴰ (@Layla62260823) September 29, 2019

وأبدى النشطاء استغرابهم من عدم قيام محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير باتخاذ أي إجراء بالخصوص.

#قاطعو_عملة_حفتر_المزورة

بقرار من محافظ ليبيا المصرفي الصديق الكبير تقعد اوراق روسيا في خبر كان لماذا لايصدر هذا القرار!! — Muhammed Ahmed. (@mazlibya) September 29, 2019

كما طالب النشطاء بعدم التعامل مع هذه العملات.

على السادة التجار بصفة عامة وتجار الذهب والعملة بالخصوص مسىًولية وطنية وواجب وطني عليهم عدم الامتناع عن التعامل بهذه العملة المزورة لان ذلك فيه ضرر كبير سيعود على البلاد الى الغرق وسيرفع من قيمة الدولار وسنعود الى اسواً ما كنا عليه قبل عامين https://t.co/mPOY30Syww — Mohamed Sul (@MohamedSul6) September 29, 2019

كما اعتبر النشطاء التعامل بهذه العملات المزورة التي طُبِعت من أجل دعم وتمويل قوات حفتر خيانة للوطن.

التعامل مع عملة المجرم حفتر هو خيانة للوطن واذا كنت شخص لست وطني انظر الي حياتك الشخصية وحياة صغارك .

عند التعامل معها ما عليك الاّ الانتظار قليلاً وسوف يصبح الدولار بعشرة دينار .

والله والله سواء كنت مع او ضد فالتعامل معها ليس من مصلحتك يا ليبي .

#قاطعو_عملة_حفتر_المزورة pic.twitter.com/IJ8mSsEfcT — Zeyad Teeka (@ZeyadTeeka) September 29, 2019

كارثه طباعة العملة في #روسيا ورق ما يسوي شي

طبع فيما سبق11مليار والان#حفتر طلب من الحبري2مليارلتمويل الحرب بعد فشل في حسمها بسرعة

2مليار يخشن ليبيا يشرو بيهن الدولار بأي سعر وراح يرتفع سعر الدولار لأرقام كبيرة

وبعدها يسبو الكبير ومركزي #طرابلس#قاطعو_عملة_حفتر_المزورة — قلم ليبي – Libyan pen (@penlibya) September 29, 2019

#قاطعو_عملة_حفتر_المزورة

أستمرار تدوال عملة الحبري هي أم المساخر عملة يتم جلب بها المرتزقه وافساد الاقتصاد علي الرئاسي الذي يعترف العالم بشرعيته ان يصدر قرار بمنع تداول هذا العمله هذا العملة هي عصب العدوان علي طرابلس — Muhammed Ahmed. (@mazlibya) September 29, 2019

ماذا يعني طباعة 2 مليار من العملة المحلية من خلال روسيا

يعني حدوث تضخم في العملة الليبية فيهبط سعرها امام الدولار الذي سيرجع كما السابق ب9 دينار

يعني شراء العديد من المرتزقة و السلاح لقتل الشعب الليبي

يعني شراء الدولار من خلال الصكوك المصرفية وارتفاع سعره#قاطعو_عملة_حفتر_المزورة — تيامو ال الشريف (@hayanoorhmid) September 29, 2019

يأتي ذلك في حين أكدت مصادر إعلامية وصول شحنة من الأموال المطبوعة في روسيا، لصالح “مصرف ليبيا المركزي البيضاء” استعدادا لتوزيعها وصرفها.

يُشار أن وكالة رويترز، نشرت في أبريل الماضي، تقريرًا تحليلياً لكبيرة محللي شؤون ليبيا في مجموعة الأزمات الدولية “كلوديا جاتسيني”، قالت فيه إن حفتر يُمول حملته العسكرية على طرابلس عن طريق سندات غير رسمية والأموال المطبوعة في روسيا وودائع من بنوك في الشرق.

وأشار التقرير إلى أنه ثمة أزمة مصرفية تلوح في الأفق، وأن هذه الأزمة قد تقوض قدرات السلطات في شرق البلاد على تمويل نفسها في المستقبل القريب.

وأضافت رويترز أن مصادر التمويل التي تعتمد عليها قوات حفتر تتلخص في سندات غير رسمية وأموال نقدية مطبوعة في روسيا والاقتراض من المصارف حتى وصل الدين العام في المنطقة الشرقية إلى قرابة 35 مليار دينار.

ونقلت رويترز عن مصادر عسكرية تأكيدها أن حفتر لجأ إلى تجار لاستيراد مركبات وعتاد مستخدمًا العملة الصعبة التي حصلت عليها بنوك الشرق التجارية من بنك طرابلس المركزي في إصدار خطابات ائتمان.

كما أشارت رويترز إلى أن مجلس النواب أنشأ سلطة استثمار عسكرية تمنح قوات حفتر السيطرة على قطاعات من الاقتصاد كالمعادن والخردة مستلهما في ذلك ما يحدث في مصر من مشاركة الجيش في النشاط الاقتصادي.