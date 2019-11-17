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مباحثات روسية سعودية حول شروط تطبيق اتفاقية منظومة «إس-400»

عين ليبيا | آخر تحديث: 17 نوفمبر 2019 - 15:53
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السعودية وروسيا وقعتا عام 2017 اتفاقا أوليا يمهد لشراء أنظمة الصواريخ الروسية. [رويترز]

أعلنت الوكالة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسي، عن مناقشتها مع السعودية شروط وضع اتفاقية موقعة بين الطرفين عام 2017 حيز التنفيذ.

حيث تنص الاتفاقية على تسليم الرياض أنظمة “إس-400” روسية الصنع للدفاع الجوي.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن ممثلة الوكالة الروسية “ماريا فوروبيوفا “قولها في هذا الصدد:

في عام 2017، وقعنا عقدا مع المملكة العربية السعودية لتزويدها بمنظومة إس-400، ونناقش حاليا شروط تنفيذ هذا العقد.

وأضافت:

الجانبين يناقشان أيضا الآن المسائل المتعلقة بترخيص إنتاج بنادق “كلاشينكوف – أي كي 103” في السعودية.

يُذكر أن السعودية وروسيا وقعتا عام 2017 اتفاقا أوليا يمهد لشراء الرياض لأنظمة الصواريخ الروسية، إضافة إلى تصنيعها في المملكة.

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