مباحثات روسية سعودية حول شروط تطبيق اتفاقية منظومة «إس-400»

أعلنت الوكالة الفيدرالية للتعاون العسكري الروسي، عن مناقشتها مع السعودية شروط وضع اتفاقية موقعة بين الطرفين عام 2017 حيز التنفيذ.

حيث تنص الاتفاقية على تسليم الرياض أنظمة “إس-400” روسية الصنع للدفاع الجوي.

ونقلت قناة “روسيا اليوم” عن ممثلة الوكالة الروسية “ماريا فوروبيوفا “قولها في هذا الصدد:

في عام 2017، وقعنا عقدا مع المملكة العربية السعودية لتزويدها بمنظومة إس-400، ونناقش حاليا شروط تنفيذ هذا العقد.

وأضافت:

الجانبين يناقشان أيضا الآن المسائل المتعلقة بترخيص إنتاج بنادق “كلاشينكوف – أي كي 103” في السعودية.

يُذكر أن السعودية وروسيا وقعتا عام 2017 اتفاقا أوليا يمهد لشراء الرياض لأنظمة الصواريخ الروسية، إضافة إلى تصنيعها في المملكة.