مبادرة تونسية لحل الأزمة الليبية

عقد رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اجتماعًا الاثنين، بقصر قرطاج، مع ممثلي المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية.

وبحسب منشور لرئاسة الجمهورية التونسية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، فإن الاجتماع يأتي لتباحث الإمكانيات المتاحة للخروج بمبادرة لحل الأزمة الليبية.

ويلتئم هذا الاجتماع على إثر تفويض لرئيس الدولة من المجلس الأعلى للتدخل العاجل لحقن الدماء ولم الشمل بين أبناء الوطن الواحد.

ويأتي هذا التفويض لما لمسه أعضاء المجلس لدى رئيس الجمهورية قيس سعيّد من مؤازرة للشعب الليبي في محنته، ووقوفه على مسافة واحدة من كل الأطراف وحرصه على إيجاد حل للأزمة الليبية بعيدا عن التدخلات الخارجية وعن لغة السلاح، بحسب رئاسة الجمهورية التونسية.

يأتي ذلك في حين كشفت المستشارة لدى رئيس الجمهورية التونسية رشيدة النيفر، في وقت سابق، عن أن الرئيس التونسي قيس سعيد سيفعل مبادرة لها علاقة بتسوية الأزمة الليبية وتحقيق المصالحة الوطنية فيها.

وأوضحت النيفر في مقابلة مع الإذاعة الحكومية ، أن الرئيس التونسي لن يتردد بالدفع بأي مبادرة لتعزيز الاستقرار الأمني في المنطقة، مؤكدة في الوقت ذاته احترام تونس للشرعية الدولية، وفق قولها.

وفي سياقٍ ذي صلة، أعرب السفير التونسي لدى موسكو طارق بن سالم، عن عدم رضا بلاده بتجنب دعوتهم إلى القمة المزمعة بألمانيا المدة المقبلة.

ونقلت وكالة سبوتنيك عن بن سالم قوله، إنه من غير المعقول التحدث عن ليبيا دون وجود تونس، مؤكدا أن الأزمة الليبية تمس تونس بشكل كبير، وأن بلاده تعمل على حل الخلاف في ليييا بالتعاون مع عدة دول على رأسها روسيا.