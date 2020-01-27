متفوقة على روسيا.. الصين ثاني أكبر منتج للأسلحة في العالم

الصين تعتبر ثاني أكثر الدول إنفاقاً على الأسلحة في العالم. [أسوتشيد برس]

أفاد تقرير جديد لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام “سيبري”، بأن الصين أصبحت ثاني أكبر منتج للأسلحة في العالم بعد الولايات المتحدة الأمريكية.

وأشار التقرير، الذي نُشِر اليوم الاثنين، وبُنِي على بحث يعتبر من بين “الأكثر شمولاً” في توثيق إنتاج الشركات الصينية للأسلحة حتى اليوم، إلى أن الصين تخطت روسيا لتصبح اليوم ثاني أكبر منتج للأسلحة في العالم.

ونوه التقرير بأن التقديرات الجديدة قد تكون أقل من الأرقام الحقيقية، إذ أن افتقار شركات الأسلحة الصينية للشفافية في أرقام مبيعات أسلحتها يُعيق الفهم الكامل والدقيق لصناعة الأسلحة في الصين.

ويستند التقرير على معلومات من العام 2015 إلى العام 2017 حول قيمة مبيعات الأسلحة في أربع من شركات الأسلحة الصينية الكبرى، توفر معلومات مالية موثوقا بها عن مبيعاتها.

وأوضح التقرير أن شركات الأسلحة الصينية الأربع هذه يمكنها أن تدرج جميعها في قائمة أكبر 20 شركة أسلحة حول العالم، بمجموع مبيعات أسلحة يقدر بحوالي 54.1 مليار دولار.

وتتضمن الشركات الصينية الأكبر المصنعة للأسلحة، شركة صناعة الطيران الصينية “أفيك”، والتي تبلغ مبيعاتها الإجمالية للأسلحة حوالي 20.1 مليار دولار، لتتبعها شركة صناعات شمال الصين “نورينكو” بمبيعات تبلغ 17.2 مليار دولار.

يُشار إلى أن الصين تعتبر ثاني أكثر الدول إنفاقاً على الأسلحة في العالم، حيث بلغ حجم إنفاقها على الأسلحة في العام 2018 حوالي 250 مليار دولار، وفقاً لإحصائيات نشرها معهد ستوكهولم في العام 2019.