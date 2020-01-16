مجلس الشيوخ الأمريكي يبدأ في إجراءات محاكمة «ترامب»

أقر مجلس النواب الأمريكي بأغلبية الأصوات القرار الاتهامي بحق ترامب. [رويترز]

بدأ مجلس الشيوخ في الكونغرس الأمريكي، رسميا الخميس، إجراءات محاكمة رئيس الدولة دونالد ترامب، بتهمتي إساءة استخدام السلطة وعرقلة التحقيق في عزل الرئيس.

جاء ذلك بعد أن أقر مجلس النواب الأمريكي، بأغلبية الأصوات الأربعاء، القرار الاتهامي بحق ترامب الذي يتضمن اتهامين ضده.

ويتضمن الاتهام الأول الموجه لترامب، إساءة استخدام السلطة المتمثلة في السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من السلطات الأوكرانية لحملة إعادة انتخابه من خلال الضغط على كييف للتحقيق مع نجل نائب الرئيس السابق جو بايدن، أقوى منافسي ترامب في سباق الترشيح الديمقراطي للانتخابات الرئاسية.

أما الاتهام الثاني فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق الذي أطلقه الحزب الديمقراطي في الـ24 من سبتمبر الماضي.

هذا ومن المقرر أن تبدأ أولى جلسات محاكمة ترامب أمام مجلس الشيوخ في 21 يناير، بإشراف رئيس المحكمة العليا جون روبرتس، الذي سيؤدي اليمين الدستورية اليوم الخميس رئيسا لهيئة المحكمة البرلمانية.

ويتطلب عزل ترامب من منصب الرئيس أن يدعم القرار الاتهامي ثلثا أعضاء مجلس الشيوخ، الذي يحتل الجمهوريون فيه 53 مقعدا من أصل 100.

ومن المتوقع أن يصدر مجلس الشيوخ حكم البراءة لدونالد ترامب في ختام محاكمته التي ستستغرق حوالي أسبوعين.