مجلس العموم البريطاني يُصادق بشكل نهائي على خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي

يجب في المرحلة التالية أن تصادق الملكة إليزابيت الثانية على النص. [رويترز]

صادق مجلس العموم البريطاني، الأربعاء، نهائيا على اتفاق “بريكست”، ليفسخ المجال أمام الخروج التاريخي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي والمقرر بعد 9 أيام.

هذا ويجب في المرحلة التالية أن تصادق الملكة إليزابيت الثانية على النص الذي يحدد ترتيبات الخروج، الذي سبق لرئيس الوزراء بوريس جونسون أن تفاوض بشأنه مع بروكسل، وذلك كي يكتسب صفة القانون، بحسب ما أفادت وكالة “فرانس برس” للأنباء.

وفي وقت سابق من الشهر الجاري، أقر مجلس العموم البريطاني، بشكل نهائي، مشروع قانون الخروج من الاتحاد الأوروبي.

وصوت مجلس العموم البريطاني على اتفاق “بريكست” الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع دول الاتحاد الأوروبي، بعد ثلاث سنوات ونصف من التعثر.

وتم تمرير نص الاتفاق الذي أبرمه رئيس الوزراء بوريس جونسون مع دول الاتحاد الـ27، بكل سهولة في المجلس، حيث يتمتع جونسون بأغلبية ساحقة في البرلمان منذ الانتخابات التشريعية في ديسمبر 2019.

ويبقى أن يُصادق البرلمان الأوروبي على الاتفاق لتصبح المملكة المتحدة في 31 يناير الجاري، أول دولة عضو تغادر الاتحاد الأوروبي، وسيطوي ذلك التاريخ صفحة من الفوضى السياسية شهدتها بريطانيا منذ استفتاء يونيو 2016 الذي حصل فيه مؤيدو خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي على 52% من الأصوات.